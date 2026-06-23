Källa: Trump har uppmanat Zelenskyj att agera offensivt

Ukraina är övertygat om att man har USA:s och Donald Trumps stöd för att genomföra attacker mot Ryssland. Det uppger en högt uppsatt ukrainsk källa för Kyiv Independent.

Vid det senaste mötet mellan Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska Trump ha uppmanat Zelenskyj att ”agera mer offensivt”.

– Trump säger att han inte tror att Putin kommer att göra någonting utan påtryckningar. President Trump tror på fred genom styrka, säger källan med insyn i mötet.

Under mötet ska Zelenskyj också ha lyft idén om att hålla fredssamtal mellan Ukraina och Ryssland i USA, något som Trump enligt uppgifterna uppskattade.

Att Zelenskyj tog upp förslaget bekräftas även av amerikanska källor till Kyiv Independent. Däremot bedömer de att ett sådant möte inte är sannolikt inom den närmaste framtiden.