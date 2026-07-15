Män undantas när EU förlänger skydd för ukrainare

En flicka tittar ut genom ett tågfönster i Lviv den 24 februari 2022, samma dag som Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina.

Medlemsländerna i EU är överens om att förlänga ukrainska flyktingars rätt att bo och arbeta i EU till åtminstone mars 2028, rapporterar AFP.

Samtidigt undantas ukrainska män mellan 23 och 60 år, efter en begäran från Kyiv. Anledningen är att män i det åldersspannet inte tillåts lämna Ukraina eftersom de behövs i landets försvar i kriget mot Ryssland.

I dagsläget finns det runt 4,4 miljoner ukrainare med tillfällig flyktingstatus i EU.