Män undantas när EU förlänger skydd för ukrainare
Medlemsländerna i EU är överens om att förlänga ukrainska flyktingars rätt att bo och arbeta i EU till åtminstone mars 2028, rapporterar AFP.
Samtidigt undantas ukrainska män mellan 23 och 60 år, efter en begäran från Kyiv. Anledningen är att män i det åldersspannet inte tillåts lämna Ukraina eftersom de behövs i landets försvar i kriget mot Ryssland.
I dagsläget finns det runt 4,4 miljoner ukrainare med tillfällig flyktingstatus i EU.
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