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En flicka tittar ut genom ett tågfönster i Lviv den 24 februari 2022, samma dag som Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. (Staffan Löwstedt/SvD/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Män undantas när EU förlänger skydd för ukrainare

Av Emma Hedlin
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Medlemsländerna i EU är överens om att förlänga ukrainska flyktingars rätt att bo och arbeta i EU till åtminstone mars 2028, rapporterar AFP.

Samtidigt undantas ukrainska män mellan 23 och 60 år, efter en begäran från Kyiv. Anledningen är att män i det åldersspannet inte tillåts lämna Ukraina eftersom de behövs i landets försvar i kriget mot Ryssland.

I dagsläget finns det runt 4,4 miljoner ukrainare med tillfällig flyktingstatus i EU.

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AFP  · Ofta betalvägg
Förändringen gäller inte för ukrainska män som redan befinner sig i EU
TT
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Ryska invasionenOmvärldens svarUkrainaRysslandEUEuropa