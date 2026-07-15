Kreml: Utländska soldater i Ukraina i fredstid är ”legitima mål”

Arkivbild av litauiska och polska soldater under en gemensam övning.

När Ukrainas allierade i ”de villigas koalition” träffades i veckan bekräftade de att de har som avsikt att skicka soldater till Ukraina efter att ett fredsavtal sluts med Ryssland. Det anser Moskva är ”oacceptabelt”, uppger Kreml enligt Reuters.

Ryssland skulle se soldaterna som ett hot och ett legitimt militärt mål.

– Det skulle de facto vara utländskt ingripande och en eskalering av hotet mot Rysslands säkerhet, säger Maria Zacharova, talesperson för Rysslands utrikesdepartement.