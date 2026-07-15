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Gitanas Nauseda är Litauens president. (Mindaugas Kulbis /AP/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Litauens president varnar för möjliga ryska attacker

Av Emma Hedlin
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Litauiska underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland kan planera en attack mot energi- och kommunikationsinfrastruktur i Polen eller de baltiska länderna. Det säger Litauens president Gitanas Nauseda till landets public service-bolag LRT.

Syftet med en sådan attack skulle vara att testa Natos sammanhållning.

– Uppgifterna pekar inte ut någon specifik plats eller tidpunkt. [...] Det enda vi känner till är själva planeringen och målsättningen, säger Nauseda.

Presidentens uttalande är i linje med varningarna från Polens premiärminister Donald Tusk. I slutet av juni sa han att de kommande månaderna kan bli kritiska, särskilt för de baltiska staterna, skriver Bloomberg.

Litauen har nyligen förstärkt sitt försvar av kritisk infrastruktur
www.lrt.lt
Tusk fick frågor om det potentiella hotet från Ryssland
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Polen oroat över risken för en rysk attack
Reuters  · Ofta betalvägg

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Garri Kasparov varnar för rysk upptrappning
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www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Natoländer i öst varnar för rysk provokation inom kort (27 juni)
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