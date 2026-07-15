Litauens president varnar för möjliga ryska attacker
Litauiska underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland kan planera en attack mot energi- och kommunikationsinfrastruktur i Polen eller de baltiska länderna. Det säger Litauens president Gitanas Nauseda till landets public service-bolag LRT.
Syftet med en sådan attack skulle vara att testa Natos sammanhållning.
– Uppgifterna pekar inte ut någon specifik plats eller tidpunkt. [...] Det enda vi känner till är själva planeringen och målsättningen, säger Nauseda.
Presidentens uttalande är i linje med varningarna från Polens premiärminister Donald Tusk. I slutet av juni sa han att de kommande månaderna kan bli kritiska, särskilt för de baltiska staterna, skriver Bloomberg.
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