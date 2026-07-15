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Garri Kasparov till vänster, Vladimir Putin till höger. (AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Kasparov: Putin är pressad – kan attackera Natoland

Av Emma Hedlin
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Det finns inte ett endaste litet tecken på att Ryssland och Vladimir Putin är redo för fred. Det säger den ryske schacklegendaren och Putinkritikern Garri Kasparov till Politico.

Han ser det i stället som mer troligt att Ryssland eskalerar kriget i Ukraina. Särskilt efter att Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska mål.

– Putin har alltid eskalerat när han känt sig pressad, säger Kasparov.

Enligt exilryssen vore en trolig rysk upptrappning att attackera ett Natoland för att testa hur alliansen – och särskilt USA – skulle svara. Han pekar ut Lettland och Estland som troliga mål.

Kasparov: ”I samma ögonblick som Putin förlorar kriget är hans tid vid makten över”
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