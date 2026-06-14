Unga män flockas inför 80-årsfajten: ”Förlåt Gud”

Diego Lopes som ställer upp i UFC-matchen/killar i publiken.

Kön av unga män ringlar lång längs med Vita husets södra gräsmatta. Totalt väntas tiotusentals människor dyka upp på den UFC-gala som är huvudnumret under det kombinerade firandet av Donald Trumps 80-årsdag och USA:s 250-årsdag.

21-åriga Rakin Reza ser fram emot att se spektaklet, men medger att något skaver, skriver Aftonbladet.

– Jag kommer att njuta. Men kanske kommer jag tänka på det senare och säga: ”Förlåt Gud, jag borde inte ha gjort det.”

UFC-organisationen är mycket populär bland just unga män, en grupp som utgör en grundstomme i Trumps väljarbas men som på sistone blivit alltmer skeptiska till hans politik. Att bygga en hel arena framför Vita huset hade ingen annan än Trump kunnat göra, säger USA-kännaren Andreas Utterström till TT.

– Och det tror jag han går igång på. Det har ett signalvärde i sig, säger Utterström.