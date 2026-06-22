Unga vill öla med Åkesson – men ha S i regering
Jimmie Åkesson är den partiledare som flest unga förstagångsväljare vill ta en pubrunda med, visar en mätning av SvD/Demoskop.
26 procent väljer SD-ledaren, och det är en bra bit ner till tvåan Magdalena Andersson som får tolv procent. Åkesson beskrivs som en ”chill kille” som ”gillar snus och öl”.
– Han har uppenbarligen lyckats bra här. Jämför man med Jimmie Åkesson för 15 år sedan så var det en helt annan image, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson.
Samtidigt svarar 34 procent att S-ledaren vore den bästa statsministern. Ulf Kristersson (M) kommer tvåa med 23 procent, och Åkesson trea med 18 procent.
Mätningen visar också att könsgapet förblir stort. 48 procent av de unga kvinnorna lutar åt vänster och 29 procent åt höger. Bland unga män lutar 52 procent åt höger och 26 procent åt vänster.
Så genomfördes mätningen
Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Svenska Dagbladet. Undersökningen omfattar 1 296 svarande under perioden 11 juni till 17 juni 2026, och är genomförd genom webbenkäter med inbjudan via digitala brevlådan Kivra. Undersökningen bygger på ett slumpmässigt befolkningsurval av förstagångsväljare 2026, det vill säga personer som inte hade fyllt 18 år vid riksdagsvalet 2022, men som fyller 18 år senast på valdagen 2026. Detta motsvarar inte Demoskops vanliga väljarbarometer, men ger en indikation på hur partisympatierna ser ut bland förstagångsväljarna.