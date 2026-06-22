Unga vill öla med Åkesson – men ha S i regering

Jimmie Åkesson är den partiledare som flest unga förstagångsväljare vill ta en pubrunda med, visar en mätning av SvD/Demoskop.

26 procent väljer SD-ledaren, och det är en bra bit ner till tvåan Magdalena Andersson som får tolv procent. Åkesson beskrivs som en ”chill kille” som ”gillar snus och öl”.

– Han har uppenbarligen lyckats bra här. Jämför man med Jimmie Åkesson för 15 år sedan så var det en helt annan image, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson.

Samtidigt svarar 34 procent att S-ledaren vore den bästa statsministern. Ulf Kristersson (M) kommer tvåa med 23 procent, och Åkesson trea med 18 procent.

Mätningen visar också att könsgapet förblir stort. 48 procent av de unga kvinnorna lutar åt vänster och 29 procent åt höger. Bland unga män lutar 52 procent åt höger och 26 procent åt vänster.