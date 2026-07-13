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Ungerns president Tamás Sulyok. (Denes Erdos /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Ungern

Ungern röstar för att avsätta Orbánlojale presidenten

Av Hedda Hallsenius
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Ungerns parlament röstar för att avsätta den Orbánlojale presidenten Tamás Sulyok, rapporterar AFP.

Parlamentsledamöter från regeringspartiet Tisza firade resultatet av omröstningen med en 30 sekunder lång stående ovation.

Grundlagsändringen som gör det möjligt att avsätta Sulyok vann med 139 röster mot sex. Orbáns parti Fidesz bojkottade förslaget.

AFP:s notis
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