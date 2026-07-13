Ungern röstar för att avsätta Orbánlojale presidenten

Ungerns parlament röstar för att avsätta den Orbánlojale presidenten Tamás Sulyok, rapporterar AFP.

Parlamentsledamöter från regeringspartiet Tisza firade resultatet av omröstningen med en 30 sekunder lång stående ovation.

Grundlagsändringen som gör det möjligt att avsätta Sulyok vann med 139 röster mot sex. Orbáns parti Fidesz bojkottade förslaget.