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Ungerns premiärminister Péter Magyar. (Omar Havana /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Ungern

Ungern häver förbud mot ukrainska nyhetsmedier

Av Adam Lindh
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Ungerns nya regering har hävt förbudet mot tolv ukrainska nyhetsmedier som infördes under Viktor Orbáns tid vid makten, rapporterar Kyiv Independent.

Förbudet hade varit i kraft i nio månader och infördes mot bakgrund av motsättningarna mellan Orbáns Ungern och Ukraina.

Den nye premiärministern Péter Magyar har brutit med den tidigare konfliktlinjen mellan länderna och fokuserar i stället på att bygga upp ”goda grannrelationer”.

Orbán sågs som den mest Putinvänliga politikern i EU innan han röstades bort
kyivindependent.com
Ungern och Ukraina enades tidigare i juni om en plan för framtiden för den ungerska minoriteten i Ukraina
www.kyivpost.com
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