Ungern häver förbud mot ukrainska nyhetsmedier

Ungerns nya regering har hävt förbudet mot tolv ukrainska nyhetsmedier som infördes under Viktor Orbáns tid vid makten, rapporterar Kyiv Independent.

Förbudet hade varit i kraft i nio månader och infördes mot bakgrund av motsättningarna mellan Orbáns Ungern och Ukraina.

Den nye premiärministern Péter Magyar har brutit med den tidigare konfliktlinjen mellan länderna och fokuserar i stället på att bygga upp ”goda grannrelationer”.