Ungern häver förbud mot ukrainska nyhetsmedier
Ungerns nya regering har hävt förbudet mot tolv ukrainska nyhetsmedier som infördes under Viktor Orbáns tid vid makten, rapporterar Kyiv Independent.
Förbudet hade varit i kraft i nio månader och infördes mot bakgrund av motsättningarna mellan Orbáns Ungern och Ukraina.
Den nye premiärministern Péter Magyar har brutit med den tidigare konfliktlinjen mellan länderna och fokuserar i stället på att bygga upp ”goda grannrelationer”.
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