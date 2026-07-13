Ungerns parlament väntas peta president Sulyok
Ungerns parlament röstar i dag om en grundlagsändring som i praktiken kommer avsätta landets president Tamás Sulyok, rapporterar nyhetsbyråer.
Petningen är ett led i premiärminister Péter Magyars strävan efter att klippa banden till allt som har med hans föregångare Viktor Orbán att göra. Magyars parti Tisza har två tredjedelars majoritet i parlamentet och lär få igenom grundlagsändringen som innebär att Sulyok petas från sitt femårsmandat som president efter knappt tre år.
Presidenten har fem dagar på sig att acceptera beslutet, annars kan parlamentet besluta om att inleda ett riksrättsförfarande mot honom, hävdade Péter Magyar i helgen.
Maktskiftet i Ungern — det gäller saken
- Péter Magyar och hans parti Tisza vann en jordskredsseger i Ungerns val den 12 april och fick supermajoritet med 138 av 199 mandat i parlamentet.
- Viktor Orbán erkände sig besegrad efter 16 år vid makten när hans Fidesz fick 52 mandat.
- Magyar har krävt presidentens avgång och lagt fram ett förslag om att begränsa premiärministers mandatperiod till åtta år.
- EU har frigjort över 100 miljarder kronor i tidigare frysta medel till Ungern efter Magyars valseger och löften om rättsstatliga reformer.
- Magyars regering har bland annat förändrat tonen i den tidigare Fideszlojala medierapporteringen och hävt förbud mot ukrainska medier.
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