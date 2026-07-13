Ungerns parlament väntas peta president Sulyok

Ungerns parlament röstar i dag om en grundlagsändring som i praktiken kommer avsätta landets president Tamás Sulyok, rapporterar nyhetsbyråer.

Petningen är ett led i premiärminister Péter Magyars strävan efter att klippa banden till allt som har med hans föregångare Viktor Orbán att göra. Magyars parti Tisza har två tredjedelars majoritet i parlamentet och lär få igenom grundlagsändringen som innebär att Sulyok petas från sitt femårsmandat som president efter knappt tre år.

Presidenten har fem dagar på sig att acceptera beslutet, annars kan parlamentet besluta om att inleda ett riksrättsförfarande mot honom, hävdade Péter Magyar i helgen.