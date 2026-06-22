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Ungerns president Tamás Sulyok. (Denes Erdos /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Ungern

Ungerns president nobbar Magyars avgångskrav

Av Adam Lindh
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Ungerns nye premiärminister Péter Magyar har gjort sin åsikt klar om den sittande presidenten Tamás Sulyok: han vill få bort honom.

Men Sulyok, som utsågs av Viktor Orbán, har nu meddelat att han tänker kämpa för att behålla sin post och stå emot den nya regeringens försök att få bort honom, rapporterar Politico.

– Ingen parlamentarisk majoritet kan ge mandat att bortse från rättsstatens principer och europeiska värderingar, säger Sulyok till Politico.

Han anklagar samtidigt Magyars parti Tisza för att vilja koncentrera makten snabbare än vad Orbáns parti Fidesz gjorde under sina 16 år vid makten.

– Tisza vill uppnå en större maktkoncentration på 16 veckor än Fidesz gjorde på 16 år, eftersom partiet i praktiken vill ersätta alla offentliga tjänstemän som valdes av det tidigare parlamentet, säger Sulyok.

Magyar har anklagat Sulyok för att blunda för maktmissbruket under Orbáns tid
www.politico.eu
Magyar presenterade på måndagen en plan för att tvinga bort Sulyok
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