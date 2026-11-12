SD-toppen Rasmus Giertz beteende mot kvinnor ifrågasätts av en rad medlemmar i partiets ungdomsförbund Ungsvenskarna. Det rapporterar Dagens Nyheter.

– Det är inte en bild jag känner igen mig i och jag har aldrig tidigare fått dessa anklagelser framförda till mig, säger riksdagsledamoten till tidningen.

DN har varit i kontakt med tolv tidigare och nuvarande medlemmar som reagerat på Giertz agerande. Bland annat anklagas han för att i en sexchatt ha skrivit att han skulle slå och strypa en 16-årig medlem. Giertz ska själv ha varit 26 år vid tillfället. Kvinnliga medlemmar säger till tidningen att de lärt sig att ”akta sig” för riksdagsmannen.