Unicef: Barn behöver akut hjälp efter jordbävningarna

Barn kommer att behöva akut hjälp efter jordbävningarna i Venezuela, skriver Unicef i ett pressmeddelande.

Omkring 3,9 miljoner barn bor i de drabbade områdena och kommer vara den mest utsatta gruppen de kommande timmarna och dagarna.

Barnen riskerar att skiljas från sina familjer, utsättas för psykisk stress och förlora tillgången till sjukvård.

– I takt med att skadornas omfattning blir tydligare måste barns säkerhet, skydd och välbefinnande stå i centrum för insatserna, säger Unicefs verkställande direktör Catherine Russell.