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Människor tvingas sova utomhus efter jordbävningen. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Unicef: Barn behöver akut hjälp efter jordbävningarna

Av Hannah Gustafsson
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Barn kommer att behöva akut hjälp efter jordbävningarna i Venezuela, skriver Unicef i ett pressmeddelande.

Omkring 3,9 miljoner barn bor i de drabbade områdena och kommer vara den mest utsatta gruppen de kommande timmarna och dagarna.

Barnen riskerar att skiljas från sina familjer, utsättas för psykisk stress och förlora tillgången till sjukvård.

– I takt med att skadornas omfattning blir tydligare måste barns säkerhet, skydd och välbefinnande stå i centrum för insatserna, säger Unicefs verkställande direktör Catherine Russell.

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaUnicef