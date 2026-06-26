Unicef: Barn behöver akut hjälp efter jordbävningarna
Barn kommer att behöva akut hjälp efter jordbävningarna i Venezuela, skriver Unicef i ett pressmeddelande.
Omkring 3,9 miljoner barn bor i de drabbade områdena och kommer vara den mest utsatta gruppen de kommande timmarna och dagarna.
Barnen riskerar att skiljas från sina familjer, utsättas för psykisk stress och förlora tillgången till sjukvård.
– I takt med att skadornas omfattning blir tydligare måste barns säkerhet, skydd och välbefinnande stå i centrum för insatserna, säger Unicefs verkställande direktör Catherine Russell.
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