Lutnick och Trump under ett kampanjmöte i North Carolina, 21 oktober.

Flera av Donald Trumps rådgivare diskuterar huruvida handelsminister Howard Lutnick bör sparkas eller ej, uppger källor för CNN.

Kritiker i Vita huset anser att han inte har varit aktiv nog för att begränsa chipexporten till Kina. Frågan har blivit högaktuell efter den misstänkta spionhärvan kring den avgående Nvidia-vd:n Jensen Huang.

Enligt uppgifterna handlar det också om att Lutnick utvecklat en alltför nära relation till Huang, vilket kommit att prägla Vita husets inställning till tech-jättarna.