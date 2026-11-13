Jensen Huang och Donald Trump under en ceremoni där den senare tilldelades en medalj för sina insatser för vetenskapen.

De senaste dagarna har USA:s president Donald Trump vid flera tillfällen pratat i telefon med Nvidias avgående vd Jensen Huang, enligt en källa till CNN.

Trump ska då ha uppmanat Huang att inte lämna sin post, utan i stället ta strid mot alla avgångskrav. Enligt presidenten själv har han pratat med Huang vid åtminstone två tillfällen – under torsdagen sade Trump att den avgående vd:n ”går igenom ett helvete” just nu.

Trump har också uttryckt oro för vad avgången kan innebära för både Nvidia och utvecklingen på börsen.

Huang fick sparken under torsdagen, efter att det uppdagats att han har haft två otrohetsaffärer – varav en med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.