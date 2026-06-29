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President Donald Trump, vicepresident JD Vance och handelsminister Howard Lutnick. Arkivbild. (Evan Vucci / AP)
Fordonssektorns framtid

Uppgift: Vita huset bakom portningen av Polestar

Av Andreas Victorzon
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Beslutet att stoppa svensk-grundade Polestars försäljning av bilar i USA från 2027 fattades på högsta nivå, uppger källor för Di.

Vid ett möte på USA:s handelsdepartement för ett par veckor sedan ska Polestars representanter ha försökt förklara att bolaget har samma kinesiska ägare som Volvo Cars, som nyligen fick klartecken att fortsätta sälja bilar.

– Beslutet kommer därifrån, ska en undersekreterare ha sagt och pekat på ett foto på USA:s handelsminister Howard Lutnick, vicepresident JD Vance och president Donald Trump.

Polestar vill inte kommentera uppgifterna, men bekräftar att bolaget inte kommer att överklaga beslutet.

Källor: Runt hälften av de 85 anställda i USA varslas inom kort
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

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