Uppgift: Vita huset bakom portningen av Polestar
Beslutet att stoppa svensk-grundade Polestars försäljning av bilar i USA från 2027 fattades på högsta nivå, uppger källor för Di.
Vid ett möte på USA:s handelsdepartement för ett par veckor sedan ska Polestars representanter ha försökt förklara att bolaget har samma kinesiska ägare som Volvo Cars, som nyligen fick klartecken att fortsätta sälja bilar.
– Beslutet kommer därifrån, ska en undersekreterare ha sagt och pekat på ett foto på USA:s handelsminister Howard Lutnick, vicepresident JD Vance och president Donald Trump.
Polestar vill inte kommentera uppgifterna, men bekräftar att bolaget inte kommer att överklaga beslutet.
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