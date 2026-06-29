Uppgift: Vita huset bakom portningen av Polestar

Beslutet att stoppa svensk-grundade Polestars försäljning av bilar i USA från 2027 fattades på högsta nivå, uppger källor för Di.

Vid ett möte på USA:s handelsdepartement för ett par veckor sedan ska Polestars representanter ha försökt förklara att bolaget har samma kinesiska ägare som Volvo Cars, som nyligen fick klartecken att fortsätta sälja bilar.

– Beslutet kommer därifrån, ska en undersekreterare ha sagt och pekat på ett foto på USA:s handelsminister Howard Lutnick, vicepresident JD Vance och president Donald Trump.

Polestar vill inte kommentera uppgifterna, men bekräftar att bolaget inte kommer att överklaga beslutet.