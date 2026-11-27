Riksdagen ska ta ställning till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) i en statsministeromröstning på måndag.

Ungefär 15 personer i Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp reserverade sig mot beslutet att rösta ja till Ulf Kristersson, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till en källa.

– Beslutet hade en majoritet, men jag vill också vara tydlig med att beslutet inte var enhälligt, sa C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en presskonferens efter mötet.

Totalt deltog ungefär 35 personer på torsdagens ödesmöte i Gamla stan.

Varken omröstning eller handuppräckning ägde rum vid mötet, utan i stället fick motståndarna anmäla sig och få sitt namn uppskrivet på en lista.