Uppgifter: 15 personer reserverade sig mot beslutet
Ungefär 15 personer i Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp reserverade sig mot beslutet att rösta ja till Ulf Kristersson, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till en källa.
– Beslutet hade en majoritet, men jag vill också vara tydlig med att beslutet inte var enhälligt, sa C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en presskonferens efter mötet.
Totalt deltog ungefär 35 personer på torsdagens ödesmöte i Gamla stan.
Varken omröstning eller handuppräckning ägde rum vid mötet, utan i stället fick motståndarna anmäla sig och få sitt namn uppskrivet på en lista.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen