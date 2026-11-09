Centerpartiet dementerar Dagens ETC:s uppgifter om att partiets regeringsgrupp i morgon ska rösta om vilken regering de föredrar.

”Centerpartiet har sagt att vi kommer ta ställning till förslagen från Magdalena Andersson och Ulf Kristersson när de inkommit och vi ägnar denna vecka åt diskussioner med bägge”, skriver partisekreteraren Hannes Hervieu i ett mejl till Omni.

Tidningens källor gjorde gällande att en omröstning ska ske i morgon, och att partiet lutar åt en högerregering.

Enligt källor till Expressen och TV4 råder intern konflikt ända upp i partiets toppskikt om vägen framåt. En högerregering uppges locka allt fler, däribland partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist.