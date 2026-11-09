Centerstudenter öppnar som första C-förbund för Ulf Kristersson (M) som statsminister, rapporterar SvD.

Den nytillträdda ordföranden Filippa Torsvik säger att det nu kan konstateras att ”mitten är död” och att partiet borde använda sin vågmästarroll för att få igenom liberal politik.

– Då måste man ju kunna sätta press och använda sina mandat. Och då är frågan: var får man mest liberal politik?

I valrörelsen lockade Moderaterna med att gå med på alla C:s krav och sakpolitik, fortsätter Torsvik. Hon tillägger dock att Centerstudenter inte stängt dörren för Magdalena Andersson än och ser fram emot det ”totalpaket” som partiet krävt S på.

Angående att ingå i en SD-beroende högerregering säger Torsvik att ”det skulle se likadant vänsterut” om de sätter sig i en rödgrön regering.