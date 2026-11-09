S-ledaren Magdalena Andersson har kommenterat V:s besked att de ställer in flera möten med de andra rödgröna partierna.

– Jag tänker att Vänsterpartiet behöver lite tid för att reflektera kring mitt besked som jag kom med i går och hur vi tillsammans kan ta den här processen vidare.

Fler möten kommer att hållas framöver, och alla inbjudna är välkomna, fortsätter Andersson.

V:s vice partiledare Ida Gabrielsson säger om de inställda mötena:

– I grund och botten handlar det om att det är Centerpartiets besked som gör att det ställs in. Man öppnar upp för att göra sig beroende av Sverigedemokraternas mandat och byta statsministerkandidat efter valet.