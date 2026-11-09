Flera planerade möten mellan de fyra rödgröna partierna har ställts in eftersom Vänsterpartiet inte tänker dyka upp. Det uppger V:s vice partiledare Ida Gabrielsson i TV4:s ”Nyhetsdagen”.

– I grund och botten är det Centerpartiets besked som gör att det ställs in. Att man öppnar upp för att göra sig beroende av Sverigedemokraternas mandat och byta statsministerkandidat efter valet.

Samtidigt uppger C-källor för Expressen och TV4 att Elisabeth Thand Ringqvist nu sneglar högerut och är mer sugen på ett samarbete med Ulf Kristersson (M).

Kristersson tycks just nu ha fördel i regeringsbildningen, säger en centralt placerad S-källa till TV4.

– Vi har gått runt och hoppats på det bästa. Det håller inte.