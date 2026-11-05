Det pågår en islossning mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, enligt Aftonbladets uppgifter.

Enligt tidningens källor har det hållits möten mellan företrädare ”på hög politisk nivå”. Det ska också ha inletts samtal om vad partierna skulle kunna enas om politiskt. Källorna påpekar samtidigt att det i nuläget inte rör sig om ”förhandlingar”, utan om ”politiska samtal”.

SVT:s källor uppger samtidigt att Centerpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp i dag samlas för att diskutera regeringsfrågan.

C-toppen Martin Ådahl svarar knapphändigt på både Aftonbladets och SVT:s uppgifter.

– För att kunna nå framåt i förhandlingar kan man inte föra dem öppet i medierna, eller berätta vilka samtal man har, säger han till Aftonbladet.