Just nu: Sverige ändrar laget till ödesmatchen mot Japan

Förhandsspekulationerna inför matchen stämde. Förbundskapten Graham Potter gör tre förändringar inför nattens viktiga drabbning mot Japan, skriver flera medier.

Sverige byter målvakt och flyttar upp Victor Nilsson Lindelöf på mittfältet. Dessutom går Anthony Elanga in från start – för första gången i mästerskapet. Därmed går Sverige in i matchen med en oväntad offensiv uppställning med tre anfallare.