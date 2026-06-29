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Till vänster: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps under gruppspelsmatchen mot Irak. Till höger: Bradley Barcola under mötet med Senegal. (Derik Hamilton/AP/TT, Steve Luciano/AP/TT)
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Frankrike kan förändra inför mötet med Sverige

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Ut med vänsterbacken Theo Hernandez och vänsteryttern Désiré Doué – in med Lucas Digne och Bradley Barcola. De förändringarna väntas Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps göra inför mötet med Sverige på tisdagskvällen, rapporterar flera franska medier.

Framför allt Hernandez tros ha försämrat sina chanser till start under Frankrikes match mot Norge, då han bland annat orsakade en straff, rapporterar L’Equipe.

På ytterpositionen är Doué och Barcola två spelare med vitt skilda egenskaper, skriver RMC. Doués främsta styrkor är snabbheten och djupledslöpningarna medan Barcola är mer av en dribbler.

Matchen mot Sverige spelas klockan 23 på tisdagskvällen. Oavsett vilka spelare som dyker upp på den franska vänsterkanten kommer anfallet – som innehåller världsstjärnorna Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise – bli en tuff utmaning för svenskarna.

RMC: ”Det svenska försvaret är ibland lite trögt”
Aftonbladet
Digne och Barcola byttes in i Frankrikes senaste match (franska)
www.lequipe.fr
Hernandez har startat två av Frankrikes matcher hittills (franska)
rmcsport.bfmtv.com
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