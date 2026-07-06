Uppgifter: Hävda avstängningen överklagas av Belgien

Folarin Balogun blev utvisad i USA:s match mot Bosnien och Hercegovina.

Det belgiska fotbollsförbundet har skickat in en överklagan mot Fifas beslut att häva avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun. Det uppger källor för The Athletic.

Det var under söndagen som Fifa gav det uppseendeväckande beskedet att avstängningen har hävts inför USA:s åttondelsfinal mot Belgien. Annars skulle Balogun, som tilldelades ett rött kort i sextondelsfinalen mot Bosnien och Hercegovina, inte ha fått möta belgarna.

Nyheten har följts av massiv kritik och uppgifter om att det var Donald Trump som fick Fifas president Gianni Infantino att häva beslutet. Matchen mellan Belgien och USA spelas klockan 02.00 under natten mot tisdagen.