Uppgifter om Nvidia-försening sänker AI-aktier

Nvidias monter på en mässa i Kina i juni i år. Arkivbild.

I ett inlägg på plattformen X uppger analysfirman Semianalysis att produktionsstarten för Nvidias Kyber NVL 144 har sinkats i över ett år på grund av bakslag för konstruktionen av kretskort till plattformen.

Flera AI-relaterade aktier faller kraftigt i Asien. I Tokyo faller Ibiden 10 procent, Hongkong-noterade Kingboard Laminates Holdings rasar 18 procent. Samsung Electro-Mechanics faller 11 procent på Seoulbörsen.

Nvidia har inte bekräftat uppgifterna, skriver TT.