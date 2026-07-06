Uppgifter om Nvidia-försening sänker AI-aktier
I ett inlägg på plattformen X uppger analysfirman Semianalysis att produktionsstarten för Nvidias Kyber NVL 144 har sinkats i över ett år på grund av bakslag för konstruktionen av kretskort till plattformen.
Flera AI-relaterade aktier faller kraftigt i Asien. I Tokyo faller Ibiden 10 procent, Hongkong-noterade Kingboard Laminates Holdings rasar 18 procent. Samsung Electro-Mechanics faller 11 procent på Seoulbörsen.
Nvidia har inte bekräftat uppgifterna, skriver TT.
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