Explosioner i södra Iran – för tredje dagen i rad

Uppgifterna om de nya explosionerna kommer samtidigt som den dödade högste ledaren Ali Khamenei begravs i Mashhad.

Under torsdagskvällen har nya explosioner hörts på flera håll i södra Iran, rapporterar Reuters med hänvisning till statliga iranska medier. Höga smällar har hörts i bland annat Konarak och Bushehr.

USA riktade attacker mot Iran under både tisdagen och onsdagen, men under kvällen har en regeringskälla sagt till CNN att den amerikanska militären inte genomför några angrepp mot Iran. Inte heller israeliska källor som kanalen pratat med känner vid några attacker.

Explosionerna sker samtidigt som begravningsprocessionen för den dödade ayatollan Ali Khamenei närmar sig sitt slut. Den tidigare högste ledarens kropp har förts genom Iran i flera dagar i rad.

Enligt Iran riktade USA attacker mot tågrälsar på sträckan mot Mashhad, staden där Khamenei ska begravas, under onsdagens attacker.