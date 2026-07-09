Flyglarm i Jordanien – sköt ner åtta robotar från Iran

Flyglarm har under dagen hörts i Jordanien efter att Iran avfyrat robotar mot landet, uppger statliga medier enligt Reuters. Samtidigt varnar USA:s ambassad för attackerna i landet.

”Sök omedelbart skydd under tak och stanna kvar där du är. Håll dig inomhus och var uppmärksam på lokala meddelanden och varningar.”

Enligt Jordaniens väpnade styrkor har åtta robotar skjutits ner, skriver BBC.

Attackerna sker mot amerikanska mål i Mellanöstern och i Jordanien finns både anläggningar och soldater stationerade. Utöver Jordanien har även Kuwait och Qatar vittnat om attacker.

Iran anklagar samtidigt USA för att ha inlett en flygattack mot landets enda kärnkraftverk och att det har exploderat på flera håll i Iran under dagen.