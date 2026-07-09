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Fartyg i Hormuzsundet i mitten av juni i år. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Amirhosein Khorgooi/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran och USA har utväxlat nya attacker under natten

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Sent på onsdagskvällen genomförde USA för andra dagen i rad attacker mot Iran. Enligt USA:s centralkommando, Centcom, har omkring 90 mål träffats.

Enligt en källa till nyhetsbyrån Reuters ska USA:s nya attacker ha varit större än de som man genomförde under natten till onsdagen. CNN rapporterar att iranska myndigheter har uppgett att en järnvägsbro i norra Iran har skadats i attackerna. Al Jazeera skriver att en person har dött i staden Iranshahr.

Den iranska militären har under natten svarat på attackerna. Det iranska tv-bolaget IRIB rapporterar enligt CNN att Iran har skickat drönare och robotar mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain, precis som föregående dygn.

Konflikten mellan USA och Iran trappas nu upp allt mer. Under onsdagens Nato-toppmöte i Turkiet sade USA:s president Donald Trump att han anser att den vapenvila som rått sedan mitten av juni är över.

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