Iran och USA har utväxlat nya attacker under natten

Fartyg i Hormuzsundet i mitten av juni i år. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Sent på onsdagskvällen genomförde USA för andra dagen i rad attacker mot Iran. Enligt USA:s centralkommando, Centcom, har omkring 90 mål träffats.

Enligt en källa till nyhetsbyrån Reuters ska USA:s nya attacker ha varit större än de som man genomförde under natten till onsdagen. CNN rapporterar att iranska myndigheter har uppgett att en järnvägsbro i norra Iran har skadats i attackerna. Al Jazeera skriver att en person har dött i staden Iranshahr.

Den iranska militären har under natten svarat på attackerna. Det iranska tv-bolaget IRIB rapporterar enligt CNN att Iran har skickat drönare och robotar mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain, precis som föregående dygn.

Konflikten mellan USA och Iran trappas nu upp allt mer. Under onsdagens Nato-toppmöte i Turkiet sade USA:s president Donald Trump att han anser att den vapenvila som rått sedan mitten av juni är över.