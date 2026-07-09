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En bild från mars visar rök som stiger mot skyn i Teheran efter en amerikansk-israelisk attack. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
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Israel hotar att attackera Iran igen: ”Var beredda”

Av Jacob Ruderstam
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Den israeliska militären IDF och försvarsminister Israel Katz hotar med nya attacker mot Iran, rapporterar flera medier. På en militärceremoni säger Katz att armén är redo att återuppta striderna.

– Om vi måste återvända kommer vi att återvända med ännu större kraft, säger han enligt AFP.

IDF-försvarschefen Eyal Samir tar det steget längre och säger att den israeliska operationen mot Iran ”inte är över”.

– Det finns nya planer på ritbordet. Vi har fortfarande stora operationer framför oss. Var beredda, säger han enligt Times of Israel.

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Iranska uppgifter: USA genomförde attacker mot område i närheten av kärnkraftverk
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