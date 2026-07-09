Israel hotar att attackera Iran igen: ”Var beredda”
Den israeliska militären IDF och försvarsminister Israel Katz hotar med nya attacker mot Iran, rapporterar flera medier. På en militärceremoni säger Katz att armén är redo att återuppta striderna.
– Om vi måste återvända kommer vi att återvända med ännu större kraft, säger han enligt AFP.
IDF-försvarschefen Eyal Samir tar det steget längre och säger att den israeliska operationen mot Iran ”inte är över”.
– Det finns nya planer på ritbordet. Vi har fortfarande stora operationer framför oss. Var beredda, säger han enligt Times of Israel.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen