Uppgifter: Pentagon höll tyst om skadade soldater

Dussintals amerikanska soldater ska ha skadats i iranska attacker mot amerikanska styrkor förra veckan. Men USA:s försvarsdepartement Pentagon har varken rapporterat attackerna, antalet skadade eller de materiella skador som attackerna orsakade. Det uppger flera anonyma tjänstemän för New York Times.

En militärkälla säger till tidningen att USA:s försvarsmakt inte är skyldig att offentliggöra information om skadade soldater, särskilt inte när de snabbt återgår i tjänst. Men praxis har tidigare varit att så ändå görs.

Tidningen beskriver det som att Pentagon undanhållit information om attackerna och därmed inte gett allmänheten en fullständig bild av hur det går i kriget. Pentagon anser å sin sida att det är information som skulle kunna gynna fienden.