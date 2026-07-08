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SAS avgående vd Anko van der Werff. Akivbild. (Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark)
SAS framtid

SAS vd slutar – går till rival: ”Inget lätt beslut”

Av Andreas Victorzon
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SAS vd Anko van der Werff lämnar sin post i början av nästa år, bekräftar flygbolaget i ett pressmeddelande. I stället blir han vd för Air Canada.

– Det har inte varit något lätt beslut. Jag har uppskattat min tid på SAS och möjligheten att arbeta tillsammans med så många engagerade kollegor, säger van der Werff i ett uttalande.

Den avgående vd:n framhåller att SAS genomgått några tuffa år, men att ”många av de viktigaste byggstenarna” efter företagsrekonstruktionen nu finns på plats.

Anko van der Werff blir kvar i sin roll tills han slutar på flygbolaget.

Anko van der Werff tog över vd-posten i krisande SAS 2021
pressmeddelande · www.sasgroup.net
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