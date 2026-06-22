Uppgifter: Schröder nära övergång till Real Madrid

Det svenska damlandslagets och BK Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder uppges vara nära en övergång till Real Madrid. Enligt uppgifter till Sportbladet kan 19-åringen presenteras av den spanska storklubben inom kort.

Schröder har varit en av damallsvenskans mest framstående spelare den senaste tiden. När BK Häcken säkrade sin första Europatitel i maj låg hon bakom triumfen genom att göra samtliga tre mål i 3–2-segern mot Hammarby i det andra och avgörande mötet i Europa Cup-finalen.