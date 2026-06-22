Uppgifter: Schröder nära övergång till Real Madrid
Det svenska damlandslagets och BK Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder uppges vara nära en övergång till Real Madrid. Enligt uppgifter till Sportbladet kan 19-åringen presenteras av den spanska storklubben inom kort.
Schröder har varit en av damallsvenskans mest framstående spelare den senaste tiden. När BK Häcken säkrade sin första Europatitel i maj låg hon bakom triumfen genom att göra samtliga tre mål i 3–2-segern mot Hammarby i det andra och avgörande mötet i Europa Cup-finalen.
bakgrund
Felicia Schröder
Wikipedia (sv)
Felicia Maria Shakira Schröder, född 13 april 2007, är en svensk fotbollsspelare, som spelar som forward, och som representerar BK Häcken. Schröder har spelat ungdomslandskamper på U17- och U19-nivå. I juli 2024 blev hon uttagen i seniorlandslaget för EM-kvalmatcherna mot Frankrike och England.
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