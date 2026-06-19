Uppgifter: Space X vill ta in 20 miljarder dollar via obligationer

Space X:s Starship lyfter från anläggningen i Texas i maj.

Elon Musks AI- och rymdbolag Space X planerar att ta in 20 miljarder dollar, motsvarande omkring 190 miljarder kronor, genom en obligationsförsäljning redan nästa vecka, rapporterar Financial Times.

Enligt källor till tidningen har bolaget gett flera storbanker på Wall Street i uppdrag att marknadsföra affären till investerare.

En källa uppger att de tioåriga obligationerna preliminärt väntas ge en ränta som ligger mellan 1,35 och 1,5 procentenheter över amerikanska statsobligationer.

Pengarna ska gå till att återbetala det lån som Space X tog upp i samband med att Elon Musk förde in X AI och plattformen X i SpaceX tidigare i år.