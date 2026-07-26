Uppgifter: Terroristen flydde till sin pappas kolonilott

Polisen efter insatsen i koloniområdet i stadsdelen Spandau i Berlin.

Den kolonilott där den misstänkte gärningsmannen Abdul Ballout hittades och sköts ihjäl tillhör hans pappa, enligt uppgifter till Bild och tv-kanalen Ntv.

Säkerhetskällor uppger även för Fokus att polisen leddes till platsen efter att ha fått tips från någon i Ballouts bekantskapskrets.

Enligt vittnen började poliser samla sig vid koloniområdet under eftermiddagen. En anställd på en pub i närheten berättar att ett SWAT-team röjde lekplatserna i området.

– Alla barn var upprörda och var tvungna att gå hem. Föräldrarna träffades på vår pub. Vi visste inte vad som pågick förrän vi såg att vi var mitt i det. Det var ingen bra känsla, säger personen till Fokus.

Berlinpolisen uppger att man öppnat eld mot Ballout efter att han gått till attack med kniv.