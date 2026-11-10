Vänsterpartiet är redo för att ha ett möte med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i dag eller i morgon. Det uppger en källa inom partiet för TV4 Nyheterna.

Men partiet ska inte vara redo för att släppa kravet på ministerposter.

Vänsterpartiet lämnade tidigare samtalen efter att C öppnat för att gå högerut. Under dagen har C bett partiet att komma tillbaka till förhandlingsbordet för att prata sakpolitik.

Enligt uppgifter till Expressen har Magdalena Andersson (S) och Nooshi Dadgostar (V) haft telefonsamtal under måndagskvällen. I dag meddelade Andersson att ”det rör på sig” i regeringsfrågan bland de rödgröna partierna.