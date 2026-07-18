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Volodymyr Zelenskyj och Oleksandr Syrskyj. (Efrem Lukatsky / AP)
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Uppgifter: Zelenskyj överväger att sparka Syrskyj

Av Adam Lindh
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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj överväger att sparka överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj. Det uppger en ukrainsk källa för Financial Times.

Syrskyj har blivit en av huvudmåltavlorna för protesterna efter petningen av den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov, som varit mycket populär i landet.

Petningen ska ha följt på en intern maktkamp mellan Fedorov och Syrskyj.

Enligt källan kan Zelenskyj avsätta Syrskyj om han hittar en ersättare som kan säkerställa en smidig övergång utan att försvaga försvaret vid fronten. Övervägandena ska dock ha inletts först efter att protesterna bröt ut.

Omni förklararZelenskyjs svåra vägval – därför fick Fedorov gå

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Fedorov ville att Zelenskyj skulle sparka Syrskyj
Financial Times  · Ofta betalvägg
Zelenskyj vill behålla Fedorov i presidentens team, men det är oklart i vilken roll
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Demonstranter har anklagat Syrskyjs krets för att försöka tysta protesterna
kyivindependent.com
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