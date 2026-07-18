Uppgifter: Zelenskyj överväger att sparka Syrskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj överväger att sparka överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj. Det uppger en ukrainsk källa för Financial Times.

Syrskyj har blivit en av huvudmåltavlorna för protesterna efter petningen av den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov, som varit mycket populär i landet.

Petningen ska ha följt på en intern maktkamp mellan Fedorov och Syrskyj.

Enligt källan kan Zelenskyj avsätta Syrskyj om han hittar en ersättare som kan säkerställa en smidig övergång utan att försvaga försvaret vid fronten. Övervägandena ska dock ha inletts först efter att protesterna bröt ut.