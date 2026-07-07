USA genomför nya kraftfulla attacker mot iranska mål: ”Inte över på ett tag”

En bild från Hormuzsundet, där både USA och Iran genomfört nya attacker.

USA genomför attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet, uppger militären enligt Reuters. Militärkommandot Centcom skriver i ett uttalande att ”kraftfulla attacker” är ett svar på iranska attacker mot fartyg i Hormuzsundet.

”Irans agerande var oprovocerat, farligt och utgör ett tydligt brott mot vapenvilan.”

Enligt statliga iranska medier har flera explosioner hörts i södra Iran. Även på ön Qeshm har det hörts kraftiga smällar.

En regeringskälla säger till CNN att de amerikanska anfallen inte är proportionerliga.

– Det här är ett straff. Det kommer inte att vara över på ett tag.

Formellt råder vapenvila mellan USA och Iran sedan samförståndsavtalet skrevs under förra månaden, men parterna har flera gånger genomfört attacker och anklagat varandra för att bryta mot vapenvilan.