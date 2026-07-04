Iran: Vänliga länder ska specialbehandlas i Hormuz

Iran kommer på sikt att ta ut ”serviceavgifter” för att passera Hormuzsundet. Det säger Abdolreza Rahmani Fazli, Irans ambassadör i Kina, vid World Peace Forum i Peking enligt AFP.

– Vi kommer definitivt överväga specialbehandling för länder som varit vänliga mot oss, i synnerhet de som stått vid vår sida under den hårda tiden, säger han.

Fazli hävdar att det inte rör sig om tullar, utan om avgifter för att sköta säkerheten i sundet, övervaka fartygstrafiken och ”hantera miljökonsekvenserna av det massiva antalet fartyg”.

Enligt det avtal som slöts mellan USA och Iran den 17 juni ska kommersiella fartyg få passera sundet utan avgift i 60 dagar. Vad som händer därefter är oklart, men USA har bestämt motsatt sig att Iran ska ta ut avgifter.