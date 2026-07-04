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Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Storbritannien, Frankrike och Oman i pakt om Hormuz

Av Anders Hovne
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Oman har enats med Frankrike och Storbritannien om att samarbeta för att hålla landets vatten i Persiska viken farbara, rapporterar CNBC. I ett gemensamt uttalande säger ledarna för de båda europeiska länderna att de står redo att sjösätta en större operation för att stötta navingationsfriheten i Hormuzsundet.

Från franskt håll har det redan skickats minröjningsfartyg till Mellanöstern.

Oman ligger söder om Hormuzsundet och har spelat en viktig roll i diplomatin för att göra sundet öppet för trafik igen.

Oman är även i förhandling med Iran om sundet
CNBC
Ett franskt hangarfartyg har kallats hem från regionen
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Transporterna genom Hormuz har ökat sedan USA och Iran ingick avtal om vapenvila
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MellanösternkrisenHormuzsundetStorbritannienEuropaFrankrikeMellanösternOman