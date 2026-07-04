Storbritannien, Frankrike och Oman i pakt om Hormuz
Oman har enats med Frankrike och Storbritannien om att samarbeta för att hålla landets vatten i Persiska viken farbara, rapporterar CNBC. I ett gemensamt uttalande säger ledarna för de båda europeiska länderna att de står redo att sjösätta en större operation för att stötta navingationsfriheten i Hormuzsundet.
Från franskt håll har det redan skickats minröjningsfartyg till Mellanöstern.
Oman ligger söder om Hormuzsundet och har spelat en viktig roll i diplomatin för att göra sundet öppet för trafik igen.
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