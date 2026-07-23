Iran hävdar attack mot amerikanska radarsystem

USA har återigen attackerat flera iranska städer under natten. Enligt det amerikanska militärkommandot Centcom riktas anfallen mot lager för drönare och robotar för att försämra Irans förmåga att försöka stoppa sjöfarten som passerar genom ”regionala vatten”, rapporterar TT.

Samtidigt hävdar Irans revolutionsgarde att man har förstört amerikansk militärutrustning och radarsystem i Jordanien. Enligt ett uttalande på statlig iransk tv ska en helikopterhangar och ett Patriotsystem ha förstörts.

Två personer uppges ha dödats och elva skadats, enligt statliga medier.