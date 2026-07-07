Källor: Iran har attackerat fartyg i Hormuzsundet
Iran har avfyrat minst två robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger två amerikanska tjänstemän för Axios.
Även den brittiska sjöfartsövervakningen UKMTO uppgav att ett tankfartyg fattat eld efter att ha träffats av ”en okänd projektil”, skriver Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman.
Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan. Ingen ska heller ha kommit till skada enligt UKMTO, skriver AP.
Fredssamtalen mellan USA och Iran ser ut att ha pausats i samband med begravningen av den tidigare ayatollan Ali Khamenei.
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