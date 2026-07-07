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Arkivbild på fartyg i Hormuzsundet. (Fatima Shbair /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Källor: Iran har attackerat fartyg i Hormuzsundet

Av Hannah Gustafsson
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Iran har avfyrat minst två robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger två amerikanska tjänstemän för Axios.

Även den brittiska sjöfartsövervakningen UKMTO uppgav att ett tankfartyg fattat eld efter att ha träffats av ”en okänd projektil”, skriver Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman.

Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan. Ingen ska heller ha kommit till skada enligt UKMTO, skriver AP.

Fredssamtalen mellan USA och Iran ser ut att ha pausats i samband med begravningen av den tidigare ayatollan Ali Khamenei.

Attacken ska ha skett under måndagskvällen
www.axios.com
Irans revolutionsgarde ska ha gått ut med en varning under helgen
Reuters  · Ofta betalvägg
Ett av fartygen ska ha passerat genom inloppet till Persiska viken
AP  · Ofta betalvägg
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TT
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