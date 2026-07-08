USA genomför attacker mot Iran – för andra dagen i rad
För andra kvällen i rad riktar USA attacker mot Iran, uppger militärkommandot Centcom på X.
Syftet är att ”ytterligare försvaga landets förmåga att hota den fria sjöfarten genom Hormuzsundet”, står det i ett uttalande.
USA:s militär genomför anfallen som svar på iranska attacker mot fartyg i sundet. De genomförs samma dag som president Donald Trump hotat med nya angrepp.
Iranska medier skriver att det inträffat explosioner på flera av de platser som anfölls under tisdagen, rapporterar Reuters.
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