USA genomför attacker mot Iran – för andra dagen i rad

För andra kvällen i rad riktar USA attacker mot Iran, uppger militärkommandot Centcom på X.

Syftet är att ”ytterligare försvaga landets förmåga att hota den fria sjöfarten genom Hormuzsundet”, står det i ett uttalande.

USA:s militär genomför anfallen som svar på iranska attacker mot fartyg i sundet. De genomförs samma dag som president Donald Trump hotat med nya angrepp.

Iranska medier skriver att det inträffat explosioner på flera av de platser som anfölls under tisdagen, rapporterar Reuters.