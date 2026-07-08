Experten: Om det blir krig igen kan det bli värre

En bild från Teheran i mars efter att USA och Israel attackerat landet.

Om kriget mellan USA och Iran skulle blossa upp igen skulle det få allvarliga konsekvenser, säger Mellanösternexperten Alexander Atarodi till SVT Nyheter.

– Jag tror att det till och med kan komma att bli värre än sist.

Trots de senaste dagarnas attacker tror Atarodi inte att ett nytt krig är nära förestående. Under Natotoppmötet i Turkiet har president Donald Trump utlovat nya attacker mot Iran i natt.

Det skulle krävas ytterligare eskalering från USA för att kriget ska bryta ut igen, spår Atarodi. Presidenten har under onsdagen sagt att vapenvilan mellan länderna är över.