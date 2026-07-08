Vita huset ger grönt ljus till Open AI:s senaste modell

Open AI har fått grönt ljus av USA:s handelsdepartement för en bred lansering av bolagets avancerade AI-modell GPT-5.6, rapporterar Axios.

Enligt ett uttalande från Open AI blir flaggskeppsmodellen Sol, samt modellerna Terra och Luna, tillgängliga på torsdag.

GPT-5.6 har hittills bara varit tillgänglig för ett begränsat antal aktörer som har godkänts av myndigheter, efter krav från Trumpadministrationen.