Vita huset ger grönt ljus till Open AI:s senaste modell
Open AI har fått grönt ljus av USA:s handelsdepartement för en bred lansering av bolagets avancerade AI-modell GPT-5.6, rapporterar Axios.
Enligt ett uttalande från Open AI blir flaggskeppsmodellen Sol, samt modellerna Terra och Luna, tillgängliga på torsdag.
GPT-5.6 har hittills bara varit tillgänglig för ett begränsat antal aktörer som har godkänts av myndigheter, efter krav från Trumpadministrationen.
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