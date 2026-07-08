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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
Techbolagens AI-race

Vita huset ger grönt ljus till Open AI:s senaste modell

Av Helena Sällström
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Open AI har fått grönt ljus av USA:s handelsdepartement för en bred lansering av bolagets avancerade AI-modell GPT-5.6, rapporterar Axios.

Enligt ett uttalande från Open AI blir flaggskeppsmodellen Sol, samt modellerna Terra och Luna, tillgängliga på torsdag.

GPT-5.6 har hittills bara varit tillgänglig för ett begränsat antal aktörer som har godkänts av myndigheter, efter krav från Trumpadministrationen.

Både Open AI och Anthropic har tvingats till begränsningar kring sina nya kraftfulla AI-modeller
www.axios.com
Genombrottet följer efter ytterligare tester och möten mellan bolaget och amerikanska myndigheter
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