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Arkivbild. (Shuji Kajiyama / AP)
Stämningen på börsen

USA mot bästa kvartalet på sex år: ”Risk för rekyl”

Av Aron Sigblad
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Flera av börserna på Wall Street är på väg mot sitt bästa kvartal på sex år. Något som markerar slutet på vad som ser ut att bli ett ”monsterhalvår”, säger bedömare till Bloomberg.

Trots geopolitisk turbulens och en ryckig handel har marknaden visat en ”otrolig uthållighet” och ”fortsätter att leverera”, enligt JJ Kinahan på Cboe Global Markets.

– Börsuppgången har stått emot kraftiga fall, kriget i Iran och en rad andra yttre händelser, säger han.

Enligt Nationwides chefsstrateg Mark Hackett ligger starka bolagsvinster bakom uppgången. Samtidigt ser han risker som talar för en kortsiktig rekyl. Bland annat kan kvartalsvisa ombalanseringar av portföljer, tillfälligt pausade återköpsprogram och en hög aktiebelåning skaka om marknaden.

– På det hela taget finns fler positiva än negativa krafter. Men det finns några tekniska faktorer att hålla ögonen på, varnar han enligt Market Watch.

Expert: Marknaden har nått nivåer av ”ren irrationell eufori”
Bloomberg  · Ofta betalvägg
”När man ser den här typen av volatilitet är det ofta ett första varningstecken”
www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
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