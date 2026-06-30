ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
USA:s högsta domstol. (Mariam Zuhaib /AP/TT / AP)
Just nu

USA:s HD slår fast medborgarskap vid födseln

Av Adam Lindh
Publicerad:

USA:s högsta domstol uprätthåller lagen om medborgarskap vid födseln, som donald Trump utmanat och velat begränsa.

Regeln innebär att personer som föds på amerikansk mark får amerikanskt medborgarskap vid födseln, oavsett föräldrarnas medborgarskap. Barn kan också få amerikanskt medborgarskap om en av föräldrarna är amerikansk medborgare.

USA:s president Donald Trump gick delvis till val på att stoppa det han kallade för ”födelseturism”, skriver CNN.

Redan sin första dag tillbaka i Vita huset förra året undertecknade han en presidentorder som innebar att minst en av föräldrarna måste vara amerikansk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ett barn som föds i USA automatiskt ska få amerikanskt medborgarskap, enligt The Hill.

Regeln trädde dock aldrig i kraft efter att flera demokratiskt styrda delstater väckt en rad rättsprocesser mot presidentordern.

AFP-notis
AFP  · Ofta betalvägg
Lagen har gällt i över 100 år
CNN
Lagen har varit uppe i högsta domstolen två gånger sedan förra året
thehill.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
GränsfråganUSANordamerika Donald TrumpUSA:s högsta domstolTrumps USA