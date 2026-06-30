USA:s HD slår fast medborgarskap vid födseln

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USA:s högsta domstol uprätthåller lagen om medborgarskap vid födseln, som donald Trump utmanat och velat begränsa.

Regeln innebär att personer som föds på amerikansk mark får amerikanskt medborgarskap vid födseln, oavsett föräldrarnas medborgarskap. Barn kan också få amerikanskt medborgarskap om en av föräldrarna är amerikansk medborgare.

USA:s president Donald Trump gick delvis till val på att stoppa det han kallade för ”födelseturism”, skriver CNN.

Redan sin första dag tillbaka i Vita huset förra året undertecknade han en presidentorder som innebar att minst en av föräldrarna måste vara amerikansk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ett barn som föds i USA automatiskt ska få amerikanskt medborgarskap, enligt The Hill.

Regeln trädde dock aldrig i kraft efter att flera demokratiskt styrda delstater väckt en rad rättsprocesser mot presidentordern.