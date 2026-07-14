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Jamie Dimon, vd på JP Morgan Chase. Arkivbilder. (TT/AP)
Rapportfloden

USA:s storbanker gör större vinster än väntat

Av Andreas Victorzon
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Den amerikanska storbankerna JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och Goldman Sachs vinster slog förväntningarna i det andra kvartalet som redovisades på tisdagen. Affärsbankerna hade också stora intäkter kopplade till aktiehandel, skriver CNBC.

– USA:s ekonomi har uppvisat en anmärkningsvärd motståndskraft i år, med starkare investeringar och ökad nyanställning i företagen, säger JP Morgans vd Jamie Dimon i en kommentar.

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RapportflodenWells FargoCitigroupGoldman SachsJamie DimonJP Morgan ChaseUSA