USA:s storbanker gör större vinster än väntat

Den amerikanska storbankerna JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och Goldman Sachs vinster slog förväntningarna i det andra kvartalet som redovisades på tisdagen. Affärsbankerna hade också stora intäkter kopplade till aktiehandel, skriver CNBC.

– USA:s ekonomi har uppvisat en anmärkningsvärd motståndskraft i år, med starkare investeringar och ökad nyanställning i företagen, säger JP Morgans vd Jamie Dimon i en kommentar.