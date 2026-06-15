Kanada efter AI-stoppet: ”Måste bygga ut alternativ”

Kanadas premiärminister Mark Carney säger att USA:s exportförbud av Anthropics senaste AI-modeller visar riskerna med att länder gör sig alltför beroende av ett fåtal kraftiga system.

– Vi måste dra lärdom av detta, bygga ut alternativen och diversifiera, säger Carney enligt Bloomberg.

Från europeiskt håll har det amerikanska beslutet väckt nya krav på minskat teknikberoende av USA.

– Vi granskar noga vilka praktiska konsekvenser detta får för europeiska användare av de här tjänsterna, säger EU-kommissionens talesperson Thomas Regnier enligt Reuters.