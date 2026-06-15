Kanada efter AI-stoppet: ”Måste bygga ut alternativ”
Kanadas premiärminister Mark Carney säger att USA:s exportförbud av Anthropics senaste AI-modeller visar riskerna med att länder gör sig alltför beroende av ett fåtal kraftiga system.
– Vi måste dra lärdom av detta, bygga ut alternativen och diversifiera, säger Carney enligt Bloomberg.
Från europeiskt håll har det amerikanska beslutet väckt nya krav på minskat teknikberoende av USA.
– Vi granskar noga vilka praktiska konsekvenser detta får för europeiska användare av de här tjänsterna, säger EU-kommissionens talesperson Thomas Regnier enligt Reuters.
Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken
- Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
- Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
- USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
- Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
- Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen