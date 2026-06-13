USA tvingar Anthropic att stänga ner nya AI-modeller

Anthropic stängde under gårdagen tillgången till två av sina nya AI-modeller – Claude Fable 5 och Claude Mythos 5 – på order av den amerikanska regeringen, rapporterar flera medier.

Enligt AI-jätten är det inte helt tydligt vad som oroar myndigheterna med de nya modellerna. Men i ett långt blogginlägg skriver Anthropic att myndigheterna anser sig ha fått kännedom om att det går att kringgå säkerhetsspärrarna på Fable 5-modellen, något som skulle kunna underlätta hackning.

Företaget delar inte den bilden, och menar att Fable 5 inte ger hackare unika verktyg.

Samtidigt är Anthropic mitt i en rättslig strid med Trump-administrationen, efter att man vägrat låta dem använda deras teknik för massövervakning.